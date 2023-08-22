أليو ديانج يسوق نفسه في السعودية

يسعى المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لتسويق نفسه في المملكة العربية السعودية، من أجل الانتقال واللعب في دوري روشن، والذي يكتظ بنجوم العالم في الفترة الحالية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب، إنه يرغب في اللعب بالدوري السعودي، كاشفا النقاب عن توقيع اللاعب المالي لعقد شراكة مع شركة تسويق سعودية منذ ساعات قليلة.

وتأتي خطوة أليو ديانج ضمن أولى خطوات اللاعب للاحتراف في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع رحيل أليو ديانج عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجديد.

يذكر أن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، سوف يصل القاهرة يوم الثلاثاء القادم، قادما من سويسرا بعد انتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها عقب مباراة المصري في دور الـ٨ لبطولة كاس مصر التي أقيمت يوم ٣ أغسطس الجاري.

ويتابع كولر خلال فترة الإجازة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا المقرر له خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري حتى يوم ٦سبتمبر المقبل. وحدد الجهاز الطبي يوم ٢٤و٢٥ أغسطس الجاري موعدًا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية الخاصة باللاعبين استعدادا للموسم الجديد.