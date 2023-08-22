جلسة أخيرة بين الأهلي ووكيل بواليا لفسخ العقد بالتراضي

تقرر أن يعقد مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع وكيل الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق من أجل إنهاء ارتباطه مع نادي القرن الإفريقي بالاتفاق.

ويحاول النادي الأهلي فسخ عقد والتر بواليا، في الميركاتو الصيفي الحالي ويتم حاليا صياغة العقود، ومن المقرر أن يعرض النادي الأهلي مقابل مالي لا يتخطى 100 ألف دولار على اللاعب لفسخ عقده بالتراضي.

يذكر أن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، سوف يصل القاهرة يوم الثلاثاء القادم، قادما من سويسرا بعد انتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها عقب مباراة المصري في دور ال٨ لبطولة كاس مصر التي أقيمت يوم ٣ أغسطس الجاري.

ويتابع كولر خلال فترة الإجازة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا المقرر له خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري حتى يوم ٦سبتمبر المقبل. وحدد الجهاز الطبي يوم ٢٤و٢٥ أغسطس الجاري موعدا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية الخاصة باللاعبين استعدادا للموسم الجديد.



