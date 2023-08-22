ننشر تفاصيل عقد مارسيل كولر الجديد مع النادي الأهلي

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل العقد الجديد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد أن وقع المدير الفني على عقد جديد ليستمر مع أبناء القلعة الحمراء ثلاثة مواسم قادمة.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز"، إن عقد السويسري مارسيل كولر يتضمن عدة شروط وامتيازات لصالح المدرب السويسري.

وشدد المصدر على أنه تقرر زيادة مكافآت مارسيل كولر، بحيث يحصل على 3 شهور مكافأة حال الفوز بدوري أبطال إفريقيا و 3 أشهر حال الفوز بدوري السوبر الإفريقي. كما يحصل كولر على مكافأة شهر حال الفوز بأي بطولة محلية وشهر حال الفوز بالسوبر الإفريقي.

ومدد مارسيل كولر عقده مع النادي الأهلي حتي 2026، وبذلك وقع كولر موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده رفقة القلعة الحمراء.