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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يوقع على عقود التمديد مع النادي الأهلي

كولر
كولر
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نجح مجلس إدارة النادي الأهلي، في تمديد عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث وقع المدير الفني السويسري على عقد يمتد لموسمين بخلاف الموسم المقبل. 

ويستمر عقد مارسيل كولر مع النادي الأهلي حتي عام 2026، ووقع كولر العقود في سويسرا في حضور محامي الأهلي مونتيري.

ويتابع كولر خلال فترة الإجازة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا المقرر له خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري حتى يوم ٦سبتمبر المقبل.

وحدد الجهاز الطبي يوم ٢٤ و٢٥ أغسطس الجاري موعدا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية الخاصة باللاعبين استعدادا للموسم الجديد.

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