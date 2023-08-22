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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 سبتمبر نظر دعوى اتهام محامي عبدالله رشدى بسب جيهان العراقية

عبدالله رشدي
عبدالله رشدي
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حددت محكمة جنح المعادي  جلسة 3 سبتمبر المقبل للتحقيق والاستجواب، في الدعوى المقامه ضد محامي عبدالله رشدي في اتهامه بالسب والقذف ضد جيهان العراقية.

وجاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي رشدي أنه ارتكب جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي.

ووفق القضية فقد ارتكب المتهم جرائم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة  ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع.

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