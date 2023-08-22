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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز طائرة الزمالك يستقر على تدعيم الفريق بصفقات جديدة

طائرة الزمالك سيدات
طائرة الزمالك سيدات
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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالزمالك، على تدعيم الفريق ببعض الصفقات الجديدة في الفترة القليلة المقبلة وذلك استعدادا للموسم الجديد .

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك سيدات حاليا المدرب حسام شكري، والذى تولي المهمة خلفا للمدرب أحمد فتحي .

ويعاون حسام شكري كل من محمد أنور مدرب عام، أشرف عبد العال مدرب، هبة حسنين مدير إداري، سمية ناجح علاج طبيعي أحمد عبد العزيز مخطط أحمال، وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة. 

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات بالموسم الماضي قد حقق الثنائية بعد الحصول على بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية على فريق الأنابيب الكيني وبطولة كأس مصر بالفوز على الأهلي.

كرة الطائرة سيدات بالزمالك حسام شكرى أحمد فتحي بطولة افريقيا