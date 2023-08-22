جهاز طائرة الزمالك يستقر على تدعيم الفريق بصفقات جديدة

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالزمالك، على تدعيم الفريق ببعض الصفقات الجديدة في الفترة القليلة المقبلة وذلك استعدادا للموسم الجديد .

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك سيدات حاليا المدرب حسام شكري، والذى تولي المهمة خلفا للمدرب أحمد فتحي .

ويعاون حسام شكري كل من محمد أنور مدرب عام، أشرف عبد العال مدرب، هبة حسنين مدير إداري، سمية ناجح علاج طبيعي أحمد عبد العزيز مخطط أحمال، وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات بالموسم الماضي قد حقق الثنائية بعد الحصول على بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية على فريق الأنابيب الكيني وبطولة كأس مصر بالفوز على الأهلي.