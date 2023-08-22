خلال 24 ساعة.. ضبط 110244 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم؛ حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 110244 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(43147) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(11775) مخالفة السير بدون تراخيص.

(1815) التحدث فى الهاتف أثناء القيادة.

(21) مخالفة موقف عشوائى.

(10) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.