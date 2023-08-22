تفاصيل ضبط المتهم بالاستيلاء على 7.5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين (مقيمين بسوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالنصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (7,5 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.