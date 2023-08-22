لجنة الزمالك الثلاثية ترفض رحيل "زيزو"

رفضت اللجنة الثلاثية للزمالك، رحيل نجم الفريق الأبيض أحمد سيد زيزو وذلك للاحتراف الخارجي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل الزمالك، أن اللجنة ترغب في استمرار زيزو نظرا لأهميته الفنية للفريق الأبيض ومن الصعب التخلى عن خدماته مهما وصلت من عروض مالية ضخمة .

ويقود الزمالك حاليا لجنة ثلاثية مكلفة من وزارة الرياضة تضم كل من، حسن موسي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

واستقر أوسوريو على خوض الفريق معسكر داخلي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في ظل صعوبة خوض معسكر في أوروبا أو الخليج؛ نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا ورحيل مجلس الإدارة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ويعد حسين لبيب وخالد عبدالعزيز وعمرو الجنانيني من أبرز المرشحين لخوض انتخابات الزمالك المقبلة المقرر لها بعد أشهر قليلة .