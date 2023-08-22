تفاصيل ضبط المتهم بقتل زوجته في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بالتعدى على زوجته وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بوفاة (زوجته "ربة منزل") وبها إصابات متفرقة بالجسم إثر سقوط جسم زجاجى على الرأس أدى إلى الوفاة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجنى عليها وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بالتعدى عليها بالضرب داخل محل سكنهما لخلافات الزوجية وحال ملاحقته لها إصطدمت بلوح زجاج مما أدى إلى سقوطها أرضاً مما تسبب فى وفاتها.

وبسؤال شقيقة المجنى عليها (مقيمة بذات العنوان) اتهمت الزوج بإحداث إصابة شقيقتها التى أودت بحياتها وأضافت بأنه دائم التعدى عليها لخلافات الزوجية بينهما.. وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.