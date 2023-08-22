تفاصيل ضبط الأمن للمتهمين بخطف رجل أعمال في الجيزة نظير فدية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة إختطاف شخص بالجيزة.. وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مُقيم بدائرة القسم) بتلقيه إتصال هاتفى من سيدة طلبت منه إجراء بعض الأعمال بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر ، وتقابل معها مستقلاً سيارته الملاكى وطلبت منه التوجه لمعاينة العقار وأثناء سيره فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولون قاموا بإستيقافه وإنزاله من السيارة "منتحلين صفة رجال شرطة" وقاموا باصطحابه واستولوا منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته واحتجزوه داخل عقار بمحافظة القليوبية وأجبروه على الإتصال بزوجته لتحويل مبلغ مالى على "رقم هاتف محدد" مقابل إطلاق سراحه وعقب تحويل المبلغ إصطحبوه بسيارته أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الوراق وتركوه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة (سيدة ، 5 أشخاص)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (4) من المتهمين، وبمواجهتهم قرر إثنين من المتهمين بعلمهما بأن المجنى عليه ميسور الحال كونهما مقيمان بمحيط سكنه فإتفقا مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم بإرشاد المتهمين ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.