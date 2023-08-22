بنسبة نمو 8%.. 2.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية في 7 أشهر

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هانى برزى، في تقرير حديث اليوم ، عن تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023.

حيث بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 حوالي 2.6 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 8% وقيمة نمو 185 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 2.4 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 324 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 9% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 298 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 335 مليون دولار بنسبة نمو 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 332 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 402 مليون دولار بنسبة تراجع 4%، وبلغت صادرات شهر إبريل 338 مليون دولار بنسبة تراجع 9% وبلغت صادرات شهر مايو 449 مليون دولار بنسبة نمو 25%، وبلغت صادرات شهر يونيو 375 مليون دولار بنسبة تراجع 3% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 375 مليون دولار بنسبة نمو 50% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 250 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2023 بقيمة 1361 مليون دولار تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 13%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 513 مليون دولار بنسبة نمو 8%% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 190 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 15%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 133 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 15%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 398 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2023, فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 242 مليون دولار وبنسبة نمو 147% وقيمة نمو 144 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 205 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، فلسطين في المركز الثالث بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 30%، ليبيا بقيمة 140 مليون دولار ونسبة نمو 24%، أمريكا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة تراجع 15%، الأردن بقيمة 105 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، إيطاليا بقيمة 102 مليون دولار ونسبة نمو 50%، اليمن بقيمة 93 مليون دولار ونسبة نمو 8%، هولندا بقيمة 85 مليون دولار ونسبة نمو 10%، الصين بقيمة 84 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، العراق بقيمة 71 مليون دولار ونسبة نمو 1%، الامارات بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 10%، أسبانيا بقيمة 66 مليون دولار ونسبة نمو 59%، ألمانيا بقيمة 64% ونسبة تراجع 8%، سوريا في المركز الخامس عشر بقيمة 60 مليون دولار ونسبة تراجع 15%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 64% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 242 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 144 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 140 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة زيادة 25 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 24 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، الصومال بقيمة صادرات 18 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 7 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 93 مليون دولار وقيمة زيادة 7 مليون دولار، الامارات العربية المتحدة بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة 6 مليون دولار، غانا بقيمة صادرات 9 مليون دولار وقيمة زيادة 6 مليون دولار، جنوب إفريقيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة 6 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة 5 مليون دولار، وفى المركز الخامس عشر بولندا بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة 5 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022

وبالنسبة لاهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر السبعة الأول من عام 2023 في المركز الأول الدقيق منتجات المطاحن بقيمة 260 مليون دولار، السكر بقيمة 252 مليون دولار، الفراولة المجمدة بقيمة 229 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 126 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 119 مليون دولار، بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 113 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 112 مليون دولار، شيكولاته بقيمة 101 مليون دولار، عصائر بقيمة 51 مليون دولار، محضرات خضر ومعلبات 91 مليون دولار، خمائر بقيمة 82 مليون دولار، زيتون مخلل بقيمة 72 مليون دولار، تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 64 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 64 مليون دولار، مركزات الطماطم بقيمة 58 مليون دولار، ...

ومنذ بداية دورة مجلس الإدارة منذ عام 2020 تم اعداد وتنفيذ عدد من الخطط والانشاطات الجديدة والمتعددة تسهدف زيادة الصادرات وأيضا رفع كفاءات الشركات وزيادة الوعي وفتح أسواق جديدة منها البعثات التجارية التسويقية لأسواق مستهدفة، من بينها الجديد ومنها اسواق قائمة ولنا فيها فرص كبيرة للنمو. ومن بينها أوغندا، تنزانيا، كينيا، الأردن، السعودية، المغرب، والولايات المتحدة الامريكية. وجاري الاعداد لبعثات اليي الجزائر، الصين والعراق.

اما المعارض فكانت بالمشاركة في معرض جلف فود دبى، و في الولايات المتحدة معرض سمر فانسى فود بنيويورك و معرض سيال في باريس و معرض تركيا الغذائي في إسطنبول، وجارى العمل على تنظيم المشاركة في عدد من المعارض الدولية المتخصصة الأخرى مثل معرض انوجا في المانيا ومعرض الحلويات بدبي.

كما يقوم المجلس بالعمل على استقدام عدد من المستوردين سواء للمشاركة في لقاءات من خلال برامج التواصل الاجتماعي وقنوات السوشيال ميديا بالتعاون مع المكاتب التجارية وجهاز التمثيل التجاري او من خلال إستقدام بعثات مشترين بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وأي جهات اخري ذات صلة وذلك من خلال دعوة اكثر من 500 مشتري من اكتر من ٢٥ دولة لزيارة معرض فوود افريكا كل عام. ويصاحب هذا المعرض زيارات ميدانية ولقاءات مع مسئولين وغيرها من النشاطات التسويقية والترويجية.

هذا بجانب الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبية، حيث بلغ عدد المتربين اكثر من ١٢٥٠ متدرب خلال الفترة السابقة.

والجدير بالذكر ان عدد الندوات الأسبوعية قد بلغ اكتر من ١٢٠ ندوة خلال السنوات الثلاث الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تعد مرجع هام للشركات وتغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون و التنسيق مع كافة الشركات و الجهات علي سبيل المثال ( جهاز التمثيل التجاري، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزارة المالية ، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب ، هيئة التنمية الصناعية، المعامل المركزية ) وغيرها من الجهات .

بجانب باقة متميزة من اهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل اهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية، شركات الدعاية والتسويق وغيرها.

هذا بجانب الخدمات الاستشارية التي يقوم المجلس وكذلك الزيارات الميدانية للموانئ والمعامل وغيرها.

وقد قام المجلس بالتعاون مع الجهات المانحة والبرامج الداعمة مثل GIZ الألمانية ومشروع Trade التابع لهيئة المعونة الامريكية، البنك الأوروبي لإعادة الاعمار، والتنمية ومنظمة اليونيدو وغيرهم.