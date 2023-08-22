الزمالك يحتفل بذكرى التتويج بالدوري للمرة الـ 14

احتفل نادي الزمالك، بذكرى تتويج فريق الكرة الأول بالنادي بدرع الدوري للمرة الـ 14 في تاريخه والذى حدث في الموسم قبل الماضي .

وكتب النادي عبر حسابه بفيس بوك اليوم الثلاثاء، في مثل هذا اليوم استطاع فريقنا الحفاظ على لقب الدوري ال ١٤ وللعام الثاني على التوالي، وسيذكر التاريخ هذا اللقب كواحد من أغلى ألقاب الدوري التي حققها الزمالك عبر التاريخ.

واستقر أوسوريو على خوض الفريق معسكر داخلي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في ظل صعوبة خوض معسكر في أوروبا أو الخليج؛ نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا ورحيل مجلس الإدارة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور باستقالة جماعية في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ويعد حسين لبيب وخالد عبدالعزيز وعمرو الجنانيني من أبرز المرشحين لخوض انتخابات الزمالك المقبلة المقرر لها بعد أشهر قليلة .