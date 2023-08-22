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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سقوط نصاب رحلات الطيران المخفضة عبر الفيسبوك في قبضة الأمن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم حجز رحلات سياحية وتوفير تذاكر طيران لهم بأسعار مخفضة
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ  للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ورقم هاتف محمول عبر تطبيق "واتس آب" لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وإيهامه بقدرته على توفير تذاكر طيران بأسعار مُخفضة ، مما مكنه من التحصل منه على مبلغ مالى عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهم المذكور (له معلومات جنائية) وتبين تواجده بمحافظة الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (4 هواتف محمول – جهاز حاسب آلى "لاب توب" – كارت فيزا – 73 شريحة هاتف محمول) وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وتبين إرتكابه 15 واقعة أخرى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

تذاكر طيران بأسعار مخفضة وزارة الداخلية بالنصب