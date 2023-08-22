أعلن عن بيع شهادته الجامعية.. مصرع مهندس بترول في حادث مروع بالدقهلية

لقى شاب خريج كلية هندسة البترول والتعدين ومقيم قرية الدراكسة مركز منية النصر محافظة الدقهلية مصرعه غرقًا وذلك بعد اختلال عجلة القيادة في يده خلال توجهه بصحبة اسرته لحضور حفل زفاف ، وهو ذات المهندس الذي سبق وطرح شهادتة للبيع عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد فشله في الحصول على وظيفة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع حادث سقوط سيارة بترعة البشمور بنطاق المركز .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر الى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط السيارة رقم " د ق ب 8313) وسقوطها بترعة البشمور ووفاة قائدها "محمود محمد مسعد المتولى" 25 عامًا، مهندس، ومقيم قرية الدراكسة مركز منية النصر تخريج من كلية هندسة البترول .

وتبين ان المتوفي كان متجها لحضور حفل عرس بسيارته الخاصة وكان بصحبة والده ووالدته وشقيقه بقرية كفر أبو على مركز دكرنس وخلال سيره اختلت عجلة القيادة بيده وسقطوا جميعًا في مياه الترعة وجرى انقاذهم باستثناء المتوفي .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

يذكر ان المهندس محمود قد عرض منذ فترة شهادة تخرجه للبيع على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن فشل فى الحصول على وظيفة فى تخصصه.