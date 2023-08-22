تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط 256 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) لقطع أثرية بقصد الاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 256 قطعة عبارة عن "عملات آثرية تعود للعصر الرومانى – تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام " ، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها) .. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها.. كما أقر بتحصله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بنى مزار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الاتجار فى القطع الأثرية.

ضبط 256 قطعة أثرية

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