قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات برنامج ترسيخ قيم المواطنة بأبو قرقاص

تواصل الهيئة بالتعاون مع محافظة المنيا فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، بقرية زعفرانه مركز أبو قرقاص ، وذلك أمس الإثنين الموافق ٢١ أغسطس ، والذى ينفذه فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة ، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل بإشراف قصر ثقافة أبو قرقاص ، وينفذ البرنامج يوم الإثنين من كل أسبوع بقرى محافظة المنيا.

يتضمن البرنامج الذى أقيم بمدرسة منشأة زعفران للتعليم الأساسي، ندوة بعنوان " أهميه العمل فى قيم المواطنة " حاضر فيها الشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادى أدب أبو قرقاص، وألفت فتحى عضو المجلس القومى للمرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية، وتحدثوا فيها عن معنى المواطنة وهو الشعور بالانتماء للمكان الذي يعيشون فيه وهو ما يجعلهم يتأثرون و يؤثرون، وبالتالي يقودون هذا المجتمع للأمام، وكيفية غرس القيم والمبادئ السليمة فى نفوس أبنائنا، وأهميتها فى تكاتف أبناء المجتمع، فالمواطنة تتحقق بين الفرد ومجتمعه من خلال مجموعة من الأنظمة وهي البعد السياسي والقانوني إضافة إلى كل من البعد الاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الاقتصادي، التي تجتمع كلها معا في سبيل تحقيق مفهوم المواطنة الذي يربط المجتمعات بالأفراد ، وورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين عن المواطنة تدريب أسماء محمد ، منال عبد الله، بجانب عروض سينما لأفلام كارتون وفيلم Coco، من أشراف إخلاص طه، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس وحكى بعنوان " أنا انت مفيش فرق بينا" تأليف محمد بهجت، إخراج محمد حسن، أداء صوتي وتحريك محمد سمير الكردي، ليلى قطب، هبه موسي ،محمود ياسين ،اسامه طه، مينا ميمي، عبدالله مصطفى ، ويدور العرض حول المواطنة وقبول الآخر والعمل داخل جماعه، وتقبل الرأى الأخر.