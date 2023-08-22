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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عودة شعار "نادي القرن"| الأهلي وأديداس يكشفان عن القميص الأساسي.. صور

قميص النادي الأهلي
قميص النادي الأهلي الجديد
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كشف النادي الأهلي وشركة أديداس العالمية للملابس الرياضية عن القمصان الأساسية الجديدة الخاصة بفريق كرة القدم للنادي الأهلي خلال الموسم القادم 2023/ 2024، والتي تتميز بتصميمها المميز وتعيد تتويج لقب "نادي القرن" المفضل لدى الجماهير.

وظهر القميص الجديد حيث يجمع بين الحضارة، الابتكار ولمسة من الموضة المعاصرة لتمثل التراث الغني للنادي الأهلي العريق وإنجازاته المتميزة داخل وخارج الملعب.

وتتألق قمصان أديداس للنادي الأهلي هذا الموسم، بشعارها الجديد مع إضافة تسمية "نادي القرن"، تأكيداً على التزام النادي بالتراث والتاريخ الغني الذي جعل الأهلي أحد أكثر أندية كرة القدم احتراماً وتقديراً في المنطقة ويمكن للمشجعين الآن ارتداء شغفهم بفخر، داخل وخارج الملعب، حتى يدعموا فريقهم المفضل في كل حين.

وأطلق النادي الأهلي وأديداس مقطع فيديو يجسد جوهر وجمال التصميم المستوحى من لقب "نادي القرن" المفضل للجماهير، تعرض مقاطع الفيديو ميزات القميص مع عرض الإنجازات العديدة للأهلي خلال مسيرته، ويُعد الفيديو بمثابة شهادة على التزام النادي بالتميز والدعم المستمر من قلوب المشجعين.

ويتميز القميص الجديد الذي تم تصنيعه بأحدث التقنيات، بنسيج AEROREADY المقاوم للتعرق والرطوبة، مما يضمن الراحة المثالية للاعبين أثناء المباريات الصعبة.

وفي إطار التزام شركة أديداس المستمر تجاه الاستدامة، فقد تم صُنع القميص باستخدام مواد مُعاد تدويرها بنسبة 100٪، بما يتماشى مع الرؤية للحد من النفايات البلاستيكية.

القميص الأحمر بالنسخة الجديدة "نادي القرن" سيتوفر من اليوم 22 أغسطس على موقع adidas.com ومتاجر أديداس ومتاجر الأندية الرسمية.

النادي الاهلي شركة أديداس قميص النادي الأهلي الجديد