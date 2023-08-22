الصين وجنوب أفريقيا توقعان اتفاقيات في اليوم الأول من قمة بريكس

وقعت الصين وجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عددا من الاتفاقيات، على هامش فعاليات اليوم الأول من قمة دول بريكس، التي تستضيفها جوهانسبرج حتى 24 أغسطس الجاري.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” أن توقيع الاتفاقيات بين بكين وبريتوريتا جاء بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج ونظثيره الجنوب أفريقي سيريل رامافواز.

وأعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن تطلعه لأن تكون بلاده وجنوب أفريقيا رائدتين للتضامن والتعاون، ووريثتين للصداقة الصينية الأفريقية وبطلتين للمصالح المشتركة، قائلا "إن العلاقات بين البلدين تجاوزت النطاق الثنائي وتحمل تأثيرا عالميا متزايد الأهمية".

جاء ذلك في مقال كتبه الرئيس شي جين بينج لوسائل إعلام في جنوب أفريقيا، حيث بدأ "زيارة دولة" للبلاد، ومن المقرر أن يحضر القمة الـ15 لبريكس التي ستعقد في جوهانسبرج، اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد الخميس.