"بريكس وأفريقيا".. قمة البحث عن نظام عالمي جديد في مواجهة الهيمنة الغربية

الثلاثاء 22/أغسطس/2023 - 02:33 م

انطلقت، اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا حيث تسعى الاقتصادات الناشئة لتعزيز حضورها كقوة تواجه الهيمنة الغربية على الشئون الدولية مع الرغبة في التوصل إلى نظام عالمي يعكس مصالحها بشكل أفضل ويعزز هيمنتها.

تمثّل بلدان "بريكس" - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - ربع الاقتصاد العالمي بينما أبدت المزيد من الدول اهتماما بالانضمام إلى التكتل قبيل قمته التي تستضيفها جوهانسبرج وتستمر ثلاثة أيام.

تنعقد القمة الـ15 للمجموعة تحت شعار "بريكس وأفريقيا" وتأتي في وقت باتت فيه القارة مسرحا للمعارك الدبلوماسية مجدداً مع تنافس كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين على النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي.

وأفاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا عشية القمة بأن بلاده "لا يمكن أن تنجر إلى منافسة بين قوى عالمية" وأكد بشدة على سياسة جنوب أفريقيا التاريخية القائمة على عدم الانحياز.

وذكر الرئيس الصيني شي جين بينج، في مقال نشرته وسائل إعلام في جنوب إفريقيا الاثنين، "نحض المجتمع الدولي على إعادة التركيز على قضايا التنمية ودعم لعب آلية التعاون التابعة لـ(بريكس) دوراً أكبر في الحوكمة العالمية وجعل صوت (بريكس) أقوى"

وقبيل القمة، أعربت 40 دولة على الأقل عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، وستطرح جنوب إفريقيا على قادة بلدان "بريكس" مقترحا لتوسيع العضوية فيما يتوقع صدور قرار بهذا الشأن في ختام القمة، لكن محللين أبدوا حذرهم حيال الأمر حيث تثير مسألة توسيع "بريكس" انقسامات خصوصا بالنسبة للدولتين الأقوى فيها: الصين والهند.

تبدي الصين حماسها حيال توسيع التكتل بشكل سريع وزيادة نفوذه، لكن مراقبين يشيرون إلى أن الهند تتوجس من نوايا خصمها الإقليمي.