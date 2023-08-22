وزير خارجية إيران: عازمون على تعزيز علاقاتنا مع الجزائر على جميع المستويات

أكد حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، عزم بلاده تطوير العلاقات مع الجزائر على جميع المستويات وفي المجالات المختلفة.

وأضاف عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الإيرانية، أنه التقى إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الجزائري (إحدى غرف البرلمان في الجزائر)، وتناقشا حول آليات تطوير العمل بين طهران والجزائر.

وشدد الطرفان خلال لقائهما على ضرورة تنسيق المواقف حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية، أهمها إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين في المستويات كافة.