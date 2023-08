8 كليات متاحة لطلاب الثانوية العامة بجامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث تطرح الجامعة هذا العام ٨ كليات وتتضمن ٢٠ برنامجا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى:

App2.helwan.edu.eg/hnu

وتشمل كليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية الآتى :

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال ومصروفاتها ٥٠٠٠٠ جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٥٥٪

Faculty of Humanities, Commerce and Business Administration

وتتضمن عددا من البرامج وهى:

معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى

- Business lnformatics and Digital Transformation

- اللوجستيات وسلاسل الإمداد

- Logistics and Supply Chain

- نظم الذكاء وتحليل الأعمال

- Business lntelligence and Analytics Systems

- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال

- Digital Economics and Enterpreneurship

كلية الفنون والفنون التطبيقية Faculty of Arts and Applied Arts

وإجمالى مصروفاتها (٥٠٠٠٠) جنيه مصرى ويكون الحد الأدنى للقبول ٥٥ ٪ وتتضمن عددا من البرامج وهى:

-التصميم الداخلى البيئى

- Environmental lnterior Design

- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية

- Animation and Visual Effects

- الاتصال البصرى وفنون الميديا

- Visual Communication and New Media Design

كلية الهندسة Faculty of Engineering ومصروفاتها (٦٥٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٦٨٪ وتتضمن برامج التالية:

- هندسة النظم الذكية

- Intelligent Systems Engineering

- العمارة والتصميم البيئى

- Architectural and Environmental Design

- هندسة الروبوتات والميكاترونيات

- Robotics and Mechatronics Engineering

- هندسة الالكترونيات التطبيقية

- Applied Electronics Engineering

- هندسة المصانع الرقمية

- Digital Factories Engineering

- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع

- Sustainable Urban Design and Landscape

كلية العلوم Faculty of Science ومصروفاتها ( ٤٠٠٠٠) جنيه مصري والحد الأدنى للقبول ٥٥ ٪ وتشمل برنامج:

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية

- Biotechnology and Genetic Engineering

كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات Faculty of Computers and Information Technology ومصروفاتها (٦٠٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٦٨٪ وتتضمن البرامج التالية:

- علوم البيانات

- Data Science

- هندسة برمجيات الروبوتات

- Robotics Software Engineering

- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة

- Multimedia Software Engineering

كلية طب الاسنـان Faculty of Dentistry ومصروفاتها الدراسية (١١٠٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٧٨٪ وتتضمن برنامج:

- طب الفم والأسنان

- Oral and Dental Medicine

كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy

ومصروفاتها (٩٠٠٠٠) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٧٦٪ وتتضمن برنامج:

- العلاج الطبيعى

- Physical Therapy

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences ومصروفاتها ( ٤٠٠٠٠) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٥٥ ٪ وتتضمن برنامج:

تكنولوجيا المختبرات الطبية

- Technology of Medical Laboratories