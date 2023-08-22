وزير الخارجية الروسي يصل إلى جوهانسبرج لتمثيل بلاده في "قمة بريكس"

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا للمشاركة في القمة الـ15 لدول البريكس.

وسيمثل لافروف روسيا في قمة البريكس بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو.

ويعقد أكبر تجمع لرؤساء دول وحكومات الجنوب العالمي في السنوات الأخيرة خلال قمة البريكس في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس.

وسيتضمن إعلان جوهانسبرج الصادر عن قمة البريكس الخامسة عشرة الاتفاقيات النهائية.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى جوهانسبرج مساء اليوم، في حين وصل الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى جوهانسبرج.

وتضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.. وتتولى جنوب أفريقيا رئاسة مجموعة البريكس هذا العام، وتنظم أول قمة مباشرة منذ عام 2019 في جوهانسبرج.

كانت جنوب أفريقيا قد تولت رئاسة مجموعة البريكس في الأول من يناير تحت شعار: "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع المتبادل والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

