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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يستقر على خطة إعداد الزمالك للموسم الجديد

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو
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استقر خوان كارولوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على خطة إعداد الفريق للموسم الجديد، والتي تنطق أول سبتمبر المقبل بعد عودة الفريق من فترة الراحة.

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل، في القاهرة، والدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 4 من الشهر ذاته.

واستقر أوسوريو، على خوض مباراتين وديتين، خلال المعسكر القادم، في إطار إعداد الفريق لمنافسات الموسم القادم.

ومن المقرر أن يعقد أوسوريو، وعبدالواحد السيد، مدير الكرة، اجتماعًا مع اللجنة الثلاثية، للوقوف على ترتيبات المرحلة القادمة، بعد رحيل مجلس الإدارة بالكامل.

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