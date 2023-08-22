بسبب هبوط الدولار..الذهب يقترب من تجاوز الحاجز النفسي عند 1900 دولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي لتبتعد عن أدنى مستوياتها في خمس أشهر، يأتي هذا في ظل تصحيح سلبي في مستويات الدولار ساعد الذهب على التعافي، بينما يظل تركيز الأسواق على حديث رئيس البنك الفيدرالي في جاكسون هول هذا الأسبوع.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1901 دولار للأونصة مسجلة ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% وقد سجلت أعلى مستوى اليوم عند 1902 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع آخر خلال جلسة الأمس بنسبة 0.3% بعد تسجيل أدنى مستوى في 5 أشهر عند 1884 دولار للأونصة.

بعد 4 أسابيع من الخسائر المتتالية جاء تعافي أسعار الذهب لجلستين متتاليتين ولكن حتى الآن فشلت الأسعار في اختراق المستوى 1900 دولار للأونصة والاستقرار فوقه، الأمر الذي يبقي حركة التعافي الحالية مجرد تصحيح إيجابي في انتظار تجميع الزخم الصاعد الكافي لتحقيق اختراق للمستويات الهامة.

المشترين في سوق الذهب ينتظرون الوقت المناسب للشراء، ومع تسجيل أسعار الذهب يوم أمس أدنى مستوى في خمس أشهر عادت أوامر الشراء على الذهب بالتزامن مع تراجع في مستويات الدولار الأمريكي وهو الحافز الذي قد يساعد على العودة إلى الصعود من جديد.