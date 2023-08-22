"التربية الخاصة بالقاهرة" تصدر توجيهاتها بشأن العام الدراسي الجديد

عقدت الدكتورة نعمة محمد مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع مديرى مراحل التربية الخاصة بالإدارات التعليمية بقاعة المكتبة بديوان عام المديرية، وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وتضمن الاجتماع : -

- صيانة وتجهيز واستعداد المدارس

للعام الدراسى الجديد .

- متابعة لجنة قبول الطلاب .

- متابعة استلام الكتب .

- التأكد من أنه تم صرف ميزانية الأنشطة للعام الدراسى 2022 /2023

- متابعة استلام الزي المدرسي للطلاب .

- عمل الإحصائيات الوزارية الموجودة في آخر توجيهات للإعاقات السمعية والفكرية .

- مناقشة ورش عمل لمتابعة المدارس ( الفكرية - السمعية - البصرية) بالقاهرة

- متابعة خطط الوزارة وتوجيهاتها بصفة منتظمة .

- تجهيز المدارس للاشتراك فى المسابقات الرياضية والفنية والثقافية على مستوى الإدارة و المديرية والوزارة.

- الاهتمام بمستوى الطالب للتحصيل العلمى وعمل جميع الإجراءات والخطط العلاجية لرفع كفاءة الطالب .

- عمل خطط علاجية لمعالجة نسبة

الغياب وجذب الطلاب للمدارس .

- الاهتمام والالتزام بجميع القرارات والتوجيهات الوزارية .

- الاهتمام بتبادل الزيارات بين المدارس .

- الاهتمام بالأنشطة الصيفية للطلاب .

- استخدام الوسائل المعينة أثناء العمل فى الفصول وشرح الدروس .

- المتابعة مع التعليم العام لسد العجز .

- الاهتمام بالورش الموجودة بالمدارس والتواصل مع التعليم الفنى لسد أى عجز .

- ضرورة سرعة إبلاغ المدارس بكل جديد وارد من المديرية النشرات والفاكسات وسرعة تنفيذ مابها.

وجاء ذلك بحضور موجهى الإعاقات ( سمعى _ بصرى _ فكرى) بالمديرية، ومديرى المراحل التعليمية بإدارة التربية الخاصة بالإدارات التعليمية.