صدور رواية "جرما التّرجمان" للكاتب الروائي محمد حسن علوان

صدر حديثا عن دار "الساقي" رواية "جرما التّرجمان"، للكاتب الروائي محمد حسن علوان.

وتدور أحداث الرواية عن قصّة شابّ مسيحيّ حلبيّ اكتسب عدداً من اللغات، من دون أن يعرف أين سيودي به تعلّمها، حيث باعه أبوه لإقطاعيّ إيطاليّ وقبض ثمنه، ثمّ باعه مرة أخرى لسلطانٍ خاض به البحار وقطع به البلاد، لم يعش "جرمانوس" حياة هادئة، فمن مزارِع مستعبد إلى رجل يرتجف رعباً ممّا لا رعب فيه، ومن راهب إلى تُرجمان، عاش "جرما" سنوات عمره تائهاً هارباً.

يذكر أن الروائي محمد حسن علوان روائي وصحفي من السعودية صدر له العديد من الروايات أبرزها رواية "موت صغير" الفائزة بالجائزة العالمية للرواية "البوكر".