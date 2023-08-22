طالب بجامعة قناة السويس يحصل على ذهبية ببطولة رومانيا الدولية

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الطالب محمد إيهاب بكلية العلوم جامعة قناة السويس، لحصوله على ذهبية بطولة رومانيا الدولية المؤهلة لبطولة العالم بصربيا وأولمبيات باريس 2024.

كما بعث الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب برقية تهنئة ل"محمد إيهاب"، مُتمنياً له حصد مزيد من البطولات ، ومواصلة التمثيل المُشرف لمصر وجامعة القناة .

ومن جهتها - قدمت الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم الدعم والتقدير للطالب ، مُعربة عن سعادتها بإنجازات "محمد إيهاب" المُتتالية.

بينما قال الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، إن مشاركة "محمد إيهاب" تأتي في إطار إستعداده للمشاركة ببطولة العالم بصربيا .

ويذكر أن البطل " محمد إيهاب" مواليد 6 يونيو 1998، بدأ مشواره الرياضي من نادي الساحة بالإسكندرية، وهو في الثامنة من عمره، ثم انتقل إلى النادي الأوليمبي، فالمدرسة العسكرية التابعة للمؤسسة العسكرية الرياضية، وشارك في أول بطولة دولية عام 2014 بطولة أفريقيا للناشئين، لتتوالى البطولات وصولاً إلى بطولة أفريقيا للكبار 2022 بالمغرب، و2023 فى تونس .

ويستعد الآن البطل " محمد إيهاب " للمشاركة في بطولة رانك العالمية في كردستان أول يونيو القادم، والدورة العربية فى الجزائر يوليو المقبل ، وبطولة العالم في صربيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحصل " محمد إيهاب " على العديد من البطولات، منها دورة الألعاب الأفريقية 2019، وبطولة العرب 2018 و 2022، كما حصل على بطولة "إبراهيم مصطفى " الدولية 2018 و2022، وبطولة الأندية العربية 2022، والسابع على مستوى العالم ببطولة البوسنا والهرسك 2015، ورابع بطولة الدانمارك 2014، وأخيرا ذهبية بطولة أفريقيا بتونس.