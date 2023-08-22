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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عقارات وشركات.. التحقيق مع متهمة بغسل ثلاثة ملايين جنيه في المقطم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بدأت نيابة المقطم والخلفية الجزئية، التحقيق مع متهمة بالكسب غير المشروع وغسل الأموال، وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأى متورطين آخرين،  وكذا حساباتها البنكيه.

وتم استدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق الرسمية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

كما حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات،  تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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