الإحصاء: 43،0% معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بالربع الثاني لعام 2023

الثلاثاء 22/أغسطس/2023 - 01:37 م

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن المساهمة فى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني لعام 2023، حيث بلغ معدل المسـاهمة في النشاط الاقتصادي 43.0% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى وهو نفس المعدل في الربع السابق و42.6% في الربع المماثل للعام السابق.

كما بلغ معدل المساهمة (الذكـور 69.2٪ مقابل 69.1٪ فى الربع السابق مقابل 69.0٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإناث 15.5٪ بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 15.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق).

بينما بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 41.9٪، فى الريف 43.8٪) بينما كان ( في الحضر 42،2٪، 43.6٪ في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42.4 ٪، في الريف 42.8 ٪) في الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى حيث بلغت 59.3٪.

وأشار الجهاز الي ان نشاط الزراعه واستغلال الغابات وقطع الأشجار جذب (282) ألف مشتغل عن الربع السابق.

ونشاط الصناعات التحويلية (98) ألف مشتغل عن الربع السابق.

كما يشمل نشاط خدمات الغذاء والإقامة (95) ألف مشتغل عن الربع السابق.

ونشاط النقل والتخزين (52) ألف مشتغل عن الربع السابق.

وأوضح الجهاز التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الإنشطة الإقتصادية خلال الربع الثاني لعام 2023، حيث حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.409مليون مشتغـــل ( 4.494 مليون ذكور، 915ألف إناث) بنسبة 18.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلًا المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

كما بلغ عـدد المشـتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.207 مليون مشتغل (3.541مليون ذكور، 666 الف إناث ) بنسبة 14.6٪ من اجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.054مليون مشتغل ( 4.027 مليون ذكور،27 ألف إناث) بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.735مليون مشتغل (3.401مليون ذكور ،334 ألف إناث ) بنسبة 13.0٪ من اجمالي المشتغلين.

كما بلــغ عدد المشتغلين في نشـاط النقل والتخزين 2.681 مليون مشتغل (2.637 مليون ذكور،44 الف إناث) بنسبة 9.3٪ من إجمالي المشتغلين.