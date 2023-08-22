أسرع طريقة للتخلص من الوزن الزائد في أيام

يكتسب بعض الناس القليل من الوزن الزائد في وقت دخول مناسبة أو فترة مهمة لديهم ويحتاجون لطريقة سيرعة لنقص الوزن الزائد دون مشاكل صحية ولمرور تلك المناسبة بشكل لائق دون الوزن المزعج، لذلك يقدم أطباء التغذية نصائح للتخلص من الوزن الزائد في أيام قليلة بدون حرمان والتي تعتمد على وقف تناول السكريات والحلويات والأكلات غير الصحية مع استبدالها بأغذية صحية تفيد الصحة وتقلل الوزن.



نصائح للتخلص من الوزن الزائد في أيام قليلة:

عدم تناول كميات كبيرة من الطعام خلال العزومات واللقاءات العائلية المختلفة.

الإكثار من شرب الماء والسوائل الخالية من السكريات.

الحرص على تناول كوب من الماء يومياً على الريق وامزجيه بنصف عصير ليمون، فسيساعدك ذلك على تطهير الجسم من السموم إلى جانب أنه يرفع من معدلات الحرق.

الاستفادة من الماء بتناول كوب قبل الوجبات الرئيسية، فيساعدك الماء على الشعور بامتلاء المعدة، وهو ما يقلل من كميات الطعام المتناولة وبالتالي فقدان الجسم الكثير من الوزن الزائد إلى جانب رفع معدلات الحرق.

الامتناع عن الطعام في فترة المساء له تأثيراته الساحرة على التخلص من الوزن الزائد، فتوقفي عن تناول الطعام بعد الثامنة أو السابعة مساءً واكتفي بتناول السوائل والشاي والقهوة غير المحلاة وبالطبع تناولي كميات كبيرة من الماء.

تناول كوب من الزبادي بالليمون قبل النوم لدوره الفعال فبي التخلص من الدهون المتراكمة في مناطق الكرش والأرداف والفخذين.

المشي عليك تخصيص نصف ساعة يومياً لممارسة رياضة المشي، فللمشي فوائده الساحرة على الجسم، إلى جانب أنه يساعدك في زيادة معدلات الحرق.

أو يمكنك استبدال ذلك بنط الحبل.

عدم تناول الحلويات بأنواعها ويمكن استبدالها بالشيكولاتة المخصصة للرجيم والخام في اضيق الحدود.