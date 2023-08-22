رسمياً.. المقاولون العرب يعرض جون اوكلى للبيع

قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب عرض الإفريقي جون اوكلى للبيع.

وفضل جهاز المقاولون العرب منح اللاعب الضوء الاخضر للرحيل وتوفير عرض مناسب يليق باسم ومكانة اللاعب والنادي معا.

وظهر جون اوكلى بمستوى مميز الموسم الماضي وشارك في جميع مباريات الذئاب وكان واحدا من العناصر الأساسية التى وضعت الفريق في مكانة جيدة في جدول الدوري.

وجدد نادي المقاولون العرب اتصالاته بالنادي الأهلي من أجل الحصول علي خدمات اللاعب عمار حمدي علي سبيل الاعارة علي الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي المقاولون خاطب في وقت سابق نظيره النادي الأهلي، رسميا من أجل استعارة عمار حمدي لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في خطابه الرسمي من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، استعارة عمار حمدي في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تربط الناديين.

وينتظر نادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، رد النادي الأهلي علي الخطاب بشأن الحصول علي عمار حمدي خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام لنادي المقاولون العرب تمهيدا للعودة مجددا لصفوف القلعة الحمراء والانضمام لمنتخب مصر من بوابة ذئاب الجبل تحت قيادة شوقي غريب.

عمار حمدي كان أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب الحاصل علي بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي اقيمت 2019 بمصر علاوة علي تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.