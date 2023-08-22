الإحصاء: 28.800 مليون مشتغل خلال الربع الثاني لعام 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن معدل البطالة فى الحـضرحيث سجل 10.1٪ مقابل 4.6٪ فى الريف خلال الربع الثاني لعام 2023.

واوضح الجهاز انه بلغ معدل البطالة في الحضر 10.1٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.3٪ في الربع السابق مقابل 10.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما سجل معدل البطالة في الريف 4.6٪ من إجمالى قوة العمل فى الريف ، بينما كان 4.7٪ في الربع السابق مقابل 4.5 ٪ فى الربــع المماثل من العام السابق.

وأشار الجهاز إلى أن نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 84.1٪ في الربع الحالي مقابل 81.7 ٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالأتي :

35.7٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 37.8٪ بالربع السابق و 38.1٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

48.4٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 43.9٪ بالـربع السابق بينما كان 44.1٪ في الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عـدد المشتغلين 28.800 مليون فرد بينما كان 28.400 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 12.021 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16.779مليون مشتغل .

كما بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي20.977مليون مشتغل ( 17.939 مليون ذكور ، 3.038مليون إناث) بنسبة 72.8٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 74.0٪ في الربع السابق ،مقابل 73.6٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

ولفت الجهاز الي انه بلغ عدد المشتغلين أصحـاب الأعمـال 875 ألف مشتغل ( 830 ألف مشتغل ذكور ، 45 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.0٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 2.9٪ في الربع السابق مقــابل 3.2٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.491 مليون مشتغل (4.945مليون مشتغل ذكور ، 546 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.1٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 18.5٪ في الربع السابق مقابل 18.3٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.458 مليون مشتغل (573 ألف مشتغل ذكور ، 885 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.1 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4,5٪ في الربع السابق مقابل 5.0 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.