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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون يجدد طلبه لإدارة الأهلي لاستعارة عمار حمدي

عمار
عمار
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جدد نادي المقاولون العرب اتصالاته بالنادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب عمار حمدي على سبيل الإعارة على الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي المقاولون خاطب في وقت سابق نظيره النادي الأهلي، رسميا من أجل استعارة عمار حمدي لاعب القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، في خطابه الرسمي من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، استعارة عمار حمدي  في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تربط الناديين.

وينتظر نادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، رد النادي الأهلي على الخطاب بشأن الحصول علي عمار حمدي خاصة مع رغبة اللاعب في الانضمام لنادي المقاولون العرب تمهيدا للعودة مجددا لصفوف القلعة الحمراء والانضمام لمنتخب مصر من بوابة ذئاب الجبل تحت قيادة شوقي غريب.

عمار حمدي كان أحد الأعمدة الرئيسية في صفوف منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب الحاصل على بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي أقيمت 2019 بمصر علاوة على تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020.

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