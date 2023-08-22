الاتحاد الأوروبي يُرحب بإعادة توحيد بنك ليبيا المركزي

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان بنك ليبيا المركزي الانتهاء من إعادة توحيده كمؤسسة سيادية وحدوية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة من شأنها معالجة تداعيات نحو عقد من الزمان من الانقسامات السياسية على أكبر مؤسسة مالية في البلاد.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، من منطلق أن الاتحاد الأوروبي رئيسًا مشاركًا لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا.

وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيانه - أن إعادة توحيد فروع البنك المركزي تعد خطوة حاسمة نحو ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة، موضحا أن الأمر متروك لجميع الأطراف المعنية للبناء على هذا الإنجاز من أجل اختتام المحادثات الجارية بوساطة الأمم المتحدة بنجاح والتي تهدف إلى تحديد حل سياسي شامل ومستدام بقيادة الليبيين أنفسهم من خلال الانتخابات الوطنية.

