ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يؤكد الاستعداد لتمكين أبناء الجالية من ممارسة حقهم الانتخابي

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار استعداد الوزارة ومختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج للإسهام الفاعل في توفير شروط النجاح للعملية الانتخابية ومساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تمكين أبناء الجالية التونسية من ممارسة حقهم الانتخابي في كنف القانون وأحسن الظروف الممكنة.
جاء ذلك خلال توقيع نبيل عمّار، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم /الثلاثاء /بمقر الوزارة، مذكرة تفاهم في مجال الإعداد المادّي واللّوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية بالخارج، وفق بيان للوزارة 
من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مستوى التعاون بين الوزارة والهيئة خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية السّابقة، مشيرا إلى أن الوزارة تعد شريكا أساسيا للهيئة في إنجاح المواعيد الانتخابية وتيسير مشاركة أبناء الجالية التونسية بالخارج في مثل هذه الاستحقاقات.
وأشاد الطرفان بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة المتابعة المشتركة بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بتنفيذ كافة بنود هذه المذكرة وتذليل ما قد يعيق السير العادي للعملية الانتخابية بالخارج.
 

وزير الخارجية التونسي تونس انتخابات نبيل عم ار