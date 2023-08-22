وزير الخارجية التونسي يؤكد الاستعداد لتمكين أبناء الجالية من ممارسة حقهم الانتخابي

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار استعداد الوزارة ومختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج للإسهام الفاعل في توفير شروط النجاح للعملية الانتخابية ومساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تمكين أبناء الجالية التونسية من ممارسة حقهم الانتخابي في كنف القانون وأحسن الظروف الممكنة.

جاء ذلك خلال توقيع نبيل عمّار، مع فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم /الثلاثاء /بمقر الوزارة، مذكرة تفاهم في مجال الإعداد المادّي واللّوجستي لمختلف المواعيد الانتخابية بالخارج، وفق بيان للوزارة

من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مستوى التعاون بين الوزارة والهيئة خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية السّابقة، مشيرا إلى أن الوزارة تعد شريكا أساسيا للهيئة في إنجاح المواعيد الانتخابية وتيسير مشاركة أبناء الجالية التونسية بالخارج في مثل هذه الاستحقاقات.

وأشاد الطرفان بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة المتابعة المشتركة بين الوزارة والهيئة فيما يتعلق بتنفيذ كافة بنود هذه المذكرة وتذليل ما قد يعيق السير العادي للعملية الانتخابية بالخارج.

