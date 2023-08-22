نصائح مهمة لمرضى السكري والعلاج بالأنسولين

الأنسولين هو العلاج الأساسي لمرضى السكر، ولكن غالبًا ما يتناسب مستوى الأنسولين مع زيادة الوزن، وينصح الأطباء أنه إذا كان المريض يحتاج إلى العلاج بالأنسولين فعليه تقليل زيادة الوزن أو تجنبها، حيث يزداد غالبًا وزن الأشخاص الذين يعالجون بالأنسولين، والأنسولين هرمون ينظم طريقة امتصاص الجسم للسكر الذي يعرف أيضًا بالجلوكوز.

وتكون زيادة الوزن أمرًا محبِطًا لأن الحفاظ على وزن صحي عامل ضروري للتحكم في السكري، لكن يمكن الحفاظ على الوزن أثناء العلاج بالأنسولين، ويقدم الأطباء نصائح لتجنب زيادة الوزن مع تناول الأنسولين، حيث يمكن أن يسهم تناول الأغذية الصحية والحفاظ على ممارسة الأنشطة البدنية أغلب أيام الأسبوع في تجنب زيادة الوزن، ومنها:

-حساب السعرات الحرارية:

يساعد تناول الأطعمة والمشروبات المحتوية على عدد أقل من السعرات الحرارية في تجنب زيادة الوزن، ومن ثم يرجى الحرص على ألا تخلو ثلاجتك وخزانة المؤونة أبدًا من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة، وينبغي أيضًا أن تخطط لكل وجبة بحيث تحتوي على مزيج مناسب من النشويات والفواكه والخضراوات والبروتينات والدهون، وينصح عمومًا بأن يتكون نصفها من خضروات خالية من النشويات، وربعها من البروتين، والربع الأخير من النشويات مثل الأرز أو إحدى الخضراوات النشوية مثل الذرة أو البازلاء.



-تقليل حصة طعامك من البروتينات:

وعدم تناول وجبات إضافية منها، إلى جانب شرب المياه بدلاً من المشروبات مرتفعة السعرات الحرارية، وينظم الطبيب كيفية التخطيط للوجبات ومن أين يمكنك الحصول على ما يلزمك من موارد.



-عدم تفويت الوجبات الرئيسية:

لا تحاول تقليل السعرات الحرارية عن طريق تفويت الوجبات الرئيسية، فعندما تفوت وجبة رئيسية، فعلى الأرجح يزيد ميلك إلى خيارات النظام الغذائي غير الصحية في الوجبة التالية بسبب جوعك الشديد، وفوق ذلك، ينتج عن تفويت الوجبات أيضًا انخفاض مستويات سكر الدم في حال لم تعدل جرعتك من الأنسولين.



-النشاط البدني:

تسهم ممارسة النشاط البدني في حرق السعرات الحرارية، ويوصي معظم البالغين بتخصيص ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا (أو 30 دقيقة يوميًا لمدة خمسة أيام في الأسبوع) لممارسة نشاط بدني هوائي متوسط الشدة، بالإضافة إلى ممارسة تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيًا على الأقل، ومن أمثلة الأنشطة البدنية الهوائية التي يمكن ممارستها المشي أو ركوب الدراجات أو التمارين الهوائية في الماء أو الرقص أو العناية بالحديقة، وممارسة الأنشطة البدنية تساعد جسمك على استخدام الأنسولين بشكل أكثر كفاءة، وبناء على كمية التمارين التي تخطط لممارستها، قد تحتاج إلى تقليل جرعتك من الأنسولين، أو تناول وجبة خفيفة، ومن المحتمل أن ينخفض مستوى السكر في الدم انخفاضًا شديدًا حتى بعد انقضاء التمرين بعدة ساعات.



-تحديد الطبيب أدوية السكري الأخرى:

من الممكن أن تفيد بعض أدوية السكري التي تنظم مستويات السكر في الدم في إنقاص وزنك وتقليل جرعتك من الإنسولين، ويجب تناوُل نوع الأنسولين المحدد من الطبيب ووفقًا لإرشادات الطبيب فقط، وألا تفوت جرعات الأنسولين أو تقللها بهدف منع زيادة الوزن، ورغم أنك قد تفقد بعض الوزن إذا تناولت جرعة أنسولين أقل من الموصوفة، إلا أن مخاطر ذلك شديدة، فمن دون وجود ما يكفي من الأنسولين، سيرتفع مستوى السكر في دمك، ومن ثم تزيد خطورة تعرضك لمضاعفات داء السكري.