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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شرطة الاحتلال تهدم منزلا لعائلة فلسطينية في "اللد" بأراضي الـ48

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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هدمت آليات سُلطات الاحتلال الإسرائيلية وجرافاتها تحت حماية قوات من الشرطة اليوم الثلاثاء، منزلًا مأهولًا بفلسطين يعود لعائلة أبو لبدة في مدينة اللد داخل أراضي الـ48، بحجة البناء دون ترخيص، حسبما نقلت فضائية  "القاهرة الإخبارية".

وأفاد شهود عيان لـوكالة "وفا" للأنباء، بأن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال فرضت طوقًا على المكان ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنزل قبيل تنفيذ الهدم وأثناءه، مشيرين إلى أن آليات وجرافاتها هدمت المنزل المأهول في حي المحطة، وهو مكون من طابقين، وتسكن فيه أسرتان من عائلة أبو لبدة.

وقال صاحب المنزل، طالب أبو لبدة، إن هذا البيت قائم من عشرات الأعوام، ولم تتم الموافقة على ترخيصه رغم كل المحاولات في المحاكم، وفي الفترة الأخيرة، تم رفض الاستئناف الذي قدمناه، مشيرًا إلى أن هذا الهدم لم يكن الأول.

الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الاخبارية داخل أراضي الـ48 رفض الاستئناف