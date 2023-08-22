طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات اليوم في مادتي الاقتصاد والإحصاء بشمال سيناء

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وذلك في اليوم الثالث للامتحانات تنفيذاً لتوجيهات الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقد أدي الطلاب الامتحان في مادة الاقتصاد وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف ،وبلغ عدد الطلاب ٨٨ طالبا وطالبة، كما أدى الطلاب الامتحان في الفترة الثانية في مادة الاحصاء وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، وبلغ عدد الطلاب "٨٨" طالبا وطالبة وبلغ عدد اللجان ٤ لجان.

كما تواصل وكيل الوزارة بمركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة، للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث العريش وبئرالعبد والشيخ زويد إلى مقر اللجان الامتحانية.

وأعطى وكيل الوزارة التعليمات بتوفير سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات على أكمل كما سارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمه للامتحانات بالقرار ٣٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال الامتحان والحرمان فيه والقانون رقم "٢٠٥" لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وتسير الامتحانات سيرًا طبيعيًا.