"التنمية المحلية": "مشروعك" دعم 206 آلاف مشروع بـ26.8 مليار جنيه

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن برنامج التنمية المحلية والمجتمعية والبشرية "مشروعك" جرى تدشينه في الربع الأول من عام 2015 بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية من خلال 260 مقرا لمقرات مشروعك بالمحافظات المصرية، بالإضافة إلى المقر الرئيسي للمبادرة في العاصمة الإدارية الجديدة بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "حتى اليوم، مولنا بـ26.8 مليار جنيه مصري لـ206 آلاف مشروع ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في توفير فرص عمل تتجاوز 1.6 مليون فرصة"، موضحًا أن محافظات صعيد مصر استفادت من نحو 104 آلاف مشروع بإجمالي قروض 114 مليار جنيه طيلة فترات المبادرة وأتاحت أكثر من 996 ألف فرصة عمل.

وتابعت أن وزير التنمية المحلية أكد على أهمية برنامج مشروعك وتقديم دراسات الجدوى المبدئية لأصحاب الأفكار وتدريبهم وتأهيلهم في المقار على الخدمات الفنية التي يمكن أن يقوموا بها، وذلك بشراكة استراتيجية مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة شركاء التنمية الآخرين.