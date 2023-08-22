محافظ بورسعيد يستقبل وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية البحرية، بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش حضور أحدى فعاليات المنطقة الاقتصادية عقب نجاح أول عملية لتزويد سفينة بالوقود الأخضر في ميناء شرق التفريعة وافتتاح محطة الحاويات الثانية لشركة قناة السويس لتداول الحاويات.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر بين المحافظة والقوات البحرية وهيئة قناة السويس ووزارة النقل والأكاديمية البحرية، مؤكدا أهمية دور وجهود رجال القوات البحرية في حماية حدود ومقدرات الوطن البحرية، وما يبذلونه أبطال القوات المسلحة من جهود وتضحيات، كما وجه الشكر للفريق كامل الوزير على الدعم المتواصل في قطاع النقل بالمحافظة.

ومن جانبهم، أشاد الحضور بالتنمية الحقيقية التي جرت على أرض بورسعيد، والجهود المتواصلة للإعمار والتطوير، وذلك في ظل منظومة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة ببورسعيد.