الثانوية العامة "دور ثان".. وكيل تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحاني الاقتصاد والإحصاء

أعلن المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، لم تتلق أية شكاوى بخصوص امتحان اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي الطلبة امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء.

وأوضح أن منال عوض، محافظ دمياط تتابع باستمرار سير العملية الامتحانية من خلال عمليات المحافظة.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وصول الاسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها ٧ لجان علي مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط إجراءات أمنية ودخول الطلاب للجان في سهولة ويسر وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية.

وأشار "عبد الرؤوف"إلى أنه أدى امتحان الاقتصاد ٣١١ طالب وطالبة وامتحان الإحصاء ٣١١ طالب وطالبة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أى طالب من الدخول بأية وسيلة غش إلى اللجنة التى يؤدي فيها الامتحان.

وجه المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التعليم بدميـاط، باتخاذ اعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة .

وشدد "وكيل الوزارة" علي توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

مضيفا، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والاجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم.

