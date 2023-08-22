مدير "الطاقة الحيوية" يكشف تفاصيل مشروع استخراج الغاز الحيوي من "الاروندودوناكس"

كشف المهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، تفاصيل انطلاق مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الاروندو دوناكس، قائلا إنه يتم إحضار المخلفات الزراعية وعن طريق التكنولوجيا يتم استخراج الغاز الحيوي منها والذى يستخدم كبديل للغاز الطبيعي، أو الأسمدة الحيوية.

وأضاف مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولي”، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن استخدام هذا الغاز المستخرج فى أغراض التدفئة وغيرها، موضحا أنه يتم تجميع المخلفات الزراعية من أجل القدرة على إنتاج الغاز منها، ولكن أحيانا يكون هناك صعوبة بتجميعها فى مكان واحد.

وتابع مدير مؤسسة الطاقة الحيوية، أنه بالنسبة لنبات الأروندو دوناكس فهو ينمو على المياه المالحة، والأن يوجد تجربة لزراعته، لافتا إلى أن هذا النبات ينتشر وينمو بسرعة جدا، ويصل إرتفاعه لحوالي ستة أمتار، ويتم أخذه وإنتاج منه غاز وسماد، وميزته أنه يستخرج 3 أو 4 أضعاف كميات الغاز التي تستخرج من المخلفات الزراعية العادية.