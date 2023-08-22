كوريا الجنوبية: خطة تصريف مياه فوكوشيما لا تنطوي على مشاكل علمية وتقنية

قال النائب الأول لرئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية الكوري الجنوبي بارك كو-يون اليوم/ الثلاثاء/ إن بلاده لا ترى أي مشاكل علمية أو تقنية في خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأوضح بارك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أن سول ستطلب إيقاف التصريف على الفور إذا تجاوز تركيز المواد المشعة في الماء المستويات القياسية وأن تقوم اليابان بإبلاغ كوريا الجنوبية على الفور.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قد أعلن في وقت سابق أن تصريف مياه فوكوشيما سيبدأ بعد غد/ الخميس/، وفي الشهر الماضي، أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافقة النهائية على خطة التفريغ، قائلة إنها تفي بالمعايير الدولية.

وعقد البلدان 3 جولات من المحادثات لمناقشة إجراءات المتابعة بعد أن طلب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ضم خبراء كوريين جنوبيين لمراقبة تصريف مياه فوكوشيما.

