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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تأجيل وإلغاء أكثر من 45 رحلة جوية من مطارات موسكو

مطار موسكو
مطار موسكو
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ذكرت وسائل إعلام روسية أن معلومات الجدول الزمني لرحلات طيران في خدمة (يانديكس) الروسية تفيد بأن أكثر من 45 رحلة جوية تم تأجيلها أو إلغاؤها، صباح اليوم /الثلاثاء/، في 4 مطارات رئيسية بموسكو.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم تأجيل 5 رحلات جوية وإلغاء 3 رحلات جوية في مطار "فنوكوفو"، وتأجيل 24 رحلة جوية في مطار "دوموديدوفو"، وتأجيل 12 رحلة جوية وإلغاء 3 رحلات في مطار "شيريميتيفو"، أما مطار"جوكوفسكي" العسكري فقد تم تأجيل رحلة واحدة.
يذكر أن هذه التقييدات على حركة الطيران في العاصمة الروسية جرى فرضها صباح أمس /الاثنين/ بهدف ضمان تأمين الطيران للرحلات الجوية المدنية، وتقول مصادر روسية إن جميع مطارات موسكو الأربعة عادت في الوقت الحالي إلى العمل بشكل طبيعي.
كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - في وقت سابق - إحباط هجمات لنظام كييف باستخدام 4 طائرات مسيرة لاستهداف مواقع في مقاطعتي موسكو وبريانسك، مشيرة إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات. 
 

مطارات موسكو رحلة جوية يانديكس