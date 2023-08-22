رئيس جامعة الأقصر يكشف تفاصيل تمثيل مصر في البطولة العربية الأفريقية للبرمجة

كشف الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، تفاصيل مشاركة الجامعة في البطولة العربية الأفريقية للبرمجة، قائلًا: إن المسابقة تُعد من أهم المسابقات على مستوى العالم وتُعقد في الأكاديمية البحرية.

وأضاف “حسين” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات للدور الأول والثاني تتم على مدار 6 اشهر، وتتم دعوة كل الجامعات من قبلها، متابعًا أنه تم الاشتراك بـ 15 فريقا من جامعة الأقصر ويوجد جامعات اشتركت بعدد 40 فريق كل منها مكون من 3 طلاب.

وأوضح رئيس جامعة الأقصر أن مصر مليئة بالمواهب التي تستحق تقديرها وإعطائها الفرصة، لافتًا إلى أنه يتم العمل في المسابقة على حل المشاكل البرمجية في زمن قياسي.