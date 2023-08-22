السعودية تعين عبد الله بن سعود العنزي سفيرًا لها لدى طهران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية عينت سفيرًا لها لدى إيران وهو عبد الله بن سعود العنزي.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن السفير السعودي الجديد لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي سبق أن عمل سفيرًا للمملكة العربية السعودية لدى عمان.

وأضافت أن تعيين السعودية سفيرًا لها لدى طهران يؤكد استمرار البلدين في تفعيل اتفاق بكين الموقع في شهر مارس الماضي، وكذلك اتفق البلدين على تفعيل كافة اللجان المشتركة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وجاء ذلك خلال زيارة استمرت لمدة يومين لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى المملكة العربية السعودية، حيث التقى نظيره السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.