مصرع شاب في حادث تصادم بطريق شبين القناطر - قليوب

شهد طريق شبين القناطر - قليوب، حادث تصادم دراجة نارية مع جرار زراعي أسفر عن مصرع شاب بسبب السرعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ على الدراجة والجرار الزراعي وقائده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من الدكتور مقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وجرار زراعي أمام قرية طحانوب بطريق شبين القناطر ووجود متوفي.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين اصطدام الجرار بالدراجة النارية بسبب السرعة وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة ويدعى "ك م ك" 23 سنة، وتحفظت القوة الأمنية الدراجة والجرار وقائده ونقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.