حزب المؤتمر: الرئيس السيسي يسعى لدخول مصر عالم الرقمنة وزيادة الصادرات الرقمية

قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة وضع استراتيجية تكنولوجية لدخول مصر عالم الرقمنة ويعمل على تنفيذها بكافة السبل.

وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات ودعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين تهدف إلى التوسع في مجال الاتصالات وتطوير مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة.

وأكد حزب المؤتمر على أن الدولة تعمل على تطوير مشروع الشبكة الحكومية لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين ، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات ساهمت في تحقيق طفرة في الخدمات التي تقدمها للهاتف المحمول.

وأضاف حزب المؤتمر، أن التحول الرقمي وصل إلى القرية المصرية من خلال توصيل الألياف الضوئية للقرى المصرية من خلال مبادرة «حياة كريمة».

وتابع حزب المؤتمر، أن مبادرة مصر الرقمية تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية.

وأشار حزب المؤتمر إلى أن نجاح قطاع الاتصال يكمن في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية لتحقيق الاستفادة من المميزات التنافسية لنصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية.

ويشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لاسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.