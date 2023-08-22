بالفيديو.. التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرة "أيادي مصر" لزيادة عدد المنتجين والحرفيين

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل مبادرة "أيادي مصر"، قائلًا: “إن المبادرة قامت بشراكة استراتيجية على مدار الـ3 سنوات الماضية ما بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأغذية العالمي”، مشيرًا إلى أنها منصة متكاملة تشمل التسويق الإلكتروني وتمكن صغار المنتجين في مصر في التسجيل بها، وذلك لزيادة عدد المنتجين والحرفيين.

وأضاف "قاسم " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك 27 وحدة للمبادرة فى 27 محافظة، وتلك الوحدات تقوم بتدريب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية فى كيفية التسجيل على المنصة وكيف يتم تطوير منتجاتهم بشكل حرفي وعالي، ثم فتح حساب لهم، يدخلون عليه مباشرة قيمة المدفوعات.

وتابع، أنه يتم اختيار أى منتج من المنصة وشرائه، ويغلف ويعبأ ويصل للمنزل والدفع إلكترونيًا، موضحًا أن هذه المنصة تعتبر سوقًا مفتوحة، إضافة إلى المعارض التي تقوم الوزارة بالإشراف عليها فى المحافظات المصرية، بشراكة استراتيجية مع شركاء التنمية، وبالتالي يكون شكلا من أشكال الترويج للمنتجات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.